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Кечинов рассказал, с чем связана серия «Спартака» из шести матчей без пропущенных мячей

Кечинов рассказал, с чем связана серия «Спартака» из шести матчей без пропущенных мячей
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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением, чем может быть обусловлен тот факт, что красно-белые не пропускают в шести играх подряд.

«Шесть подряд матчей «Спартака» без пропущенных мячей — это работа тренера. Видимо, на тренировках уделяется очень много внимания игре в обороне. В этом сезоне видна рука наставника. В обороне порядок, а в середине появился Барко, который направляет атаки «Спартака». Это называется игровой баланс, который на данный момент на очень высоком уровне. Дальше можем только надеяться, что у команды всё будет хорошо», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает четвёртое место в РПЛ, набрав 11 очков. За последние три матча красно-белые дважды сыграли вничью и одержали одну победу. В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Рубином».

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