«Гол или не гол?» Квинси Промес показал видео со своей тренировки

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, находящийся в ОАЭ в ожидании рассмотрения дела о возможной экстрадиции в Нидерланды, на своей странице в социальных сетях поделился видео, где он играет в футбол и демонстрирует свою технику.

Промес демонстрирует свою футбольную технику:

В конце видеоролика нидерландский футболист наносит удар по воротам, однако не показано, удалось ли ему забить гол. Промес предложил подписчикам угадать, поразил ли он ворота соперника, написав фразу: «Гол или не гол?»

Напомним, 17 мая нидерландский футболист был освобождён из-под стражи в Дубае. Несмотря на освобождение, ему запретили покидать ОАЭ. Промес был выпущен на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля. 32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.