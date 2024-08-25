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«Реал» М — «Вальядолид»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

«Реал» М — «Вальядолид»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги
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Сегодня, 25 августа, состоится матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Вальядолид». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Виктор Гарсия Вердура. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Вальядолид
Вальядолид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы играющих команд.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Гарсия, Вальверде, Тчуамени, Гюлер, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

«Вальядолид»: Хейн, Перес, Бойомо, Роза, Джёмерт, Перес, Санчес, Юрич, Месегер, Мачис, Андре.

«Реал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 1-м туре Ла Лиги «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1). «Вальядолид» заработал три очка и располагается на шестой строчке. В 1-м туре эта команда обыграла «Эспаньол» со счётом 1:0. На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.

Турнирная таблица Ла Лиги
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