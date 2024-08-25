Аленичев: «Спартак» сыграл в Питере очень организованно, приехали играть не вторым номером

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал ничейный исход в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом» (0:0).

«Надеюсь, лучшие игры «Спартака» в Питере впереди. Я, как и многие болельщики обеих команд, думал, что забитые мячи в этой игре будут. При том что «Спартак», кроме матча с «Ахматом», забивал по три мяча в каждой игре, и при той результативности, которую показывал «Зенит», все болельщики без исключения думали, что хотя бы один мяч будет в этой игре. К сожалению, этого не увидели.

Не сказать, что это самая лучшая игра «Спартака» в Питере за последние годы. Да, команда выглядела очень организованно. За это нужно похвалить тренерский штаб и игроков, которые выполнили установку тренера.

Было видно, что «Спартак» приехал в Питер играть не вторым номером. Поэтому «Спартак» превзошёл по всем показателям «Зенит»: по ударам в створ ворот, по владению мячом. Можно сказать, есть доля того, что было удаление за 30 мин до конца матча. В любом случае считаю, что сыграли очень организованно», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.