Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аленичев: «Спартак» сыграл в Питере очень организованно, приехали играть не вторым номером

Аленичев: «Спартак» сыграл в Питере очень организованно, приехали играть не вторым номером
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал ничейный исход в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Надеюсь, лучшие игры «Спартака» в Питере впереди. Я, как и многие болельщики обеих команд, думал, что забитые мячи в этой игре будут. При том что «Спартак», кроме матча с «Ахматом», забивал по три мяча в каждой игре, и при той результативности, которую показывал «Зенит», все болельщики без исключения думали, что хотя бы один мяч будет в этой игре. К сожалению, этого не увидели.

Не сказать, что это самая лучшая игра «Спартака» в Питере за последние годы. Да, команда выглядела очень организованно. За это нужно похвалить тренерский штаб и игроков, которые выполнили установку тренера.

Было видно, что «Спартак» приехал в Питер играть не вторым номером. Поэтому «Спартак» превзошёл по всем показателям «Зенит»: по ударам в створ ворот, по владению мячом. Можно сказать, есть доля того, что было удаление за 30 мин до конца матча. В любом случае считаю, что сыграли очень организованно», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Какой же шанс упустил «Спартак»! «Зенит» делал всё, чтобы ему помочь
Какой же шанс упустил «Спартак»! «Зенит» делал всё, чтобы ему помочь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android