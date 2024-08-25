Юрий Сёмин: «Спартаку» не хватило квалификации, чтобы забить «Зениту»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«Те ожидания, которые были от матча — это напряжение, борьба, футболисты оправдали. «Зенит» и «Спартак» отыграли на максимум. Выиграть могла любая команда. Конечно, «Спартак» значительно прибавил, в тактическом плане он играет грамотно и дисциплинированно при атаке и после потели мяча. «Спартак» без мяча навязал очень сложный футбол для «Зенита», очень мощно атаковал игроков, владеющих мячом. Наверное, не хватило квалификации, чтобы забить «Зениту». Также они не воспользовались удалением Эраковича. Закономерная ничья.

Не понравилось судейство. Судья не помогал этому матчу, бесконечно свистел и говорил с игроками. Это снижало темп, много времени уходило. Но явных ошибок не было, хотя и ситуаций для них — тоже», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.