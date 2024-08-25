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Тренер «Крыльев» Осинькин обратился к команде после победы над «Пари НН»

Тренер «Крыльев» Осинькин обратился к команде после победы над «Пари НН»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин обратился к команде после матча с «Пари Нижний Новгород» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли сегодня на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 57'     1:1 Гальдамес – 71'     2:1 Гальдамес – 76'     3:1 Ороско – 90'    

«Мы не должны давать шансов! Мы умеем. Мы забьём. Мы додавим. Мы своё возьмём. Я верю. Вперёд!» — сказал Осинькин в видео, которое было опубликовано пресс-службой команды в соцсетях.

После этой игры у «Крыльев Советов» стало шесть очков. Команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Пари НН» также имеет в своём активе шесть очков и находится на 10-й строчке.

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