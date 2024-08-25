Тренер «Крыльев» Осинькин обратился к команде после победы над «Пари НН»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин обратился к команде после матча с «Пари Нижний Новгород» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли сегодня на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 3:1.

«Мы не должны давать шансов! Мы умеем. Мы забьём. Мы додавим. Мы своё возьмём. Я верю. Вперёд!» — сказал Осинькин в видео, которое было опубликовано пресс-службой команды в соцсетях.

После этой игры у «Крыльев Советов» стало шесть очков. Команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Пари НН» также имеет в своём активе шесть очков и находится на 10-й строчке.