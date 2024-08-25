Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта — о работе в клубе: моя жизнь прекрасна

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта поделился мыслями о своей работе в туринском клубе накануне матча 2-го тура чемпионата Италии с «Вероной».

«Мы твёрдо стоим на земле после 1-го тура чемпионата. Завтра нас ждёт встреча с командой, которая находится в хорошей форме после победы над одним из главных претендентов на скудетто. Мы играли дома с «Комо», показали хороший футбол и добились хорошего результата. Завтра ожидаю другую историю, и мы должны быть готовы ко всему.

Если смотреть снаружи, то всё может выглядеть иначе, но изнутри моя жизнь прекрасна. Я рано встаю с большой энергией и энтузиазмом, чтобы прийти на тренировку. Я встречаюсь с фантастическими людьми, у которых такой же энтузиазм. Я встречаюсь с ребятами, которые приходят с огромным желанием совершенствоваться», — приводит слова Мотты Mundo Deportivo.

Напомним, Мотта возглавил «Ювентус» летом 2024 года. В первом туре нового сезона «старая синьора» одержала победу над «Комо» (3:0).