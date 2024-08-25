«Динамо» Москва — «Краснодар»: «быки» открыли счёт в матче на 25-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Краснодар». Игра проводится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра выступает Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу южан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте нападающий гостей Виктор Са открыл счёт в игре.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Краснодар» заработал девять очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ «быки» обыграли московский клуб со счётом 3:1. Во втором круге «Краснодар» победил со счётом 1:0.