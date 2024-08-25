Сёмин: в «Спартаке» слишком много игроков — как бы Станкович не запутался

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации в «Спартаке» и оценил шансы команд в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Кто-то уже приписал чемпионство «Зениту». Но команды ещё будут бороться: есть «Динамо», «Краснодар», «Локомотив». В гонку прибавился и «Спартак». При новом тренере в команде хорошая дисциплина, есть хороший подбор игроков. Но как бы Станкович не запутался — их даже слишком много», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На текущий момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков. За последние три матча красно-белые дважды сыграли вничью и одержали одну победу.