Мадуэке оформил хет-трик в матче в Вулверхэмптоне, ранее он назвал город «дерьмом»

Нападающий «Челси» Нони Мадуэке оформил хет-трик в матче 2-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» после слов, что всё, что связано с одноимённым городом, — «дерьмо». Игра «Вулверхэмптон» — «Челси» началась в 16:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 2:5.

В минувшем сезоне 22-летний форвард провёл 23 матча за «Челси» в рамках АПЛ, в которых забил пять мячей. Также на его счету шесть игр и один гол в Кубке Англии, а ещё пять матчей и два забитых мяча в Кубке английской лиги. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Челси» уступил действующему чемпиону «Манчестер Сити» со счётом 0:2.