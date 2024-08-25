Мадуэке оформил хет-трик в матче в Вулверхэмптоне, ранее он назвал город «дерьмом»
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Нападающий «Челси» Нони Мадуэке оформил хет-трик в матче 2-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» после слов, что всё, что связано с одноимённым городом, — «дерьмо». Игра «Вулверхэмптон» — «Челси» началась в 16:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 2:5.
Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 6
Челси
Лондон
0:1 Джексон – 2' 1:1 Кунья – 27' 1:2 Палмер – 45' 2:2 Странн Ларсен – 45+6' 2:3 Мадуэке – 49' 2:4 Мадуэке – 58' 2:5 Мадуэке – 63' 2:6 Феликс – 80'
В минувшем сезоне 22-летний форвард провёл 23 матча за «Челси» в рамках АПЛ, в которых забил пять мячей. Также на его счету шесть игр и один гол в Кубке Англии, а ещё пять матчей и два забитых мяча в Кубке английской лиги. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
В матче 1-го тура чемпионата Англии «Челси» уступил действующему чемпиону «Манчестер Сити» со счётом 0:2.
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