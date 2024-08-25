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«Динамо» М — «Краснодар»: Лещук заменил травмированного Лунёва на 79-й минуте встречи

«Динамо» М — «Краснодар»: Лещук заменил травмированного Лунёва на 79-й минуте встречи
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В эти минуты проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Краснодар». Игра проводится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. «Краснодар» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

На 76-й минуте голкипер динамовцев Андрей Лунёв получил травму после стыка с форвардом гостей Джоном Кордобой. Вратарь не смог продолжить игру и был заменён на Игоря Лещука.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Краснодар» заработал девять очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ «быки» обыграли московский клуб со счётом 3:1. Во втором круге «Краснодар» победил со счётом 1:0.

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