«Ньюкасл» не смог обыграть «Борнмут» в гостевом матче АПЛ

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Итоговый результат — 1:1.

На 37-й минуте забил полузащитник «Борнмута» Маркус Таверньер. Ему ассистировал нападающий Антуан Семеньо. На 77-й минуте футболисты «Ньюкасла» смогли сравнять счёт: с передачи Харви Барнса отличился нападающий Энтони Гордон. На 90+3-й минуте «Борнмут» вышел вперёд, однако забитый мяч нападающего Данго Уаттара был отменён после просмотра VAR.

После этого матча «Борнмут» набрал два очка и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл Юнайтед» с четырьмя очками расположился на пятой строчке.