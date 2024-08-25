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«Ньюкасл» не смог обыграть «Борнмут» в гостевом матче АПЛ

«Ньюкасл» не смог обыграть «Борнмут» в гостевом матче АПЛ
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Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Итоговый результат — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Таверньер – 37'     1:1 Гордон – 76'    

На 37-й минуте забил полузащитник «Борнмута» Маркус Таверньер. Ему ассистировал нападающий Антуан Семеньо. На 77-й минуте футболисты «Ньюкасла» смогли сравнять счёт: с передачи Харви Барнса отличился нападающий Энтони Гордон. На 90+3-й минуте «Борнмут» вышел вперёд, однако забитый мяч нападающего Данго Уаттара был отменён после просмотра VAR.

После этого матча «Борнмут» набрал два очка и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл Юнайтед» с четырьмя очками расположился на пятой строчке.

Турнирная таблица АПЛ
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