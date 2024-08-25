Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ежов: с такими командами, как «Пари НН» и «Факел», всегда тяжело играть

Ежов: с такими командами, как «Пари НН» и «Факел», всегда тяжело играть
Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал победу над «Пари НН» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла сегодня в Самаре и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 57'     1:1 Гальдамес – 71'     2:1 Гальдамес – 76'     3:1 Ороско – 90'    

«С такими командами, как «Пари НН» и «Факел», всегда тяжело играть. Они знают своё дело, там очень хорошо выстроенная оборона. Слава богу, у нас получилось одержать победу. Думаю, никто не скажет, что мы её не заслужили.

Создание моментов по ходу всего сезона у нас идёт тяжело. Будем исправляться, потому что выхода у нас нет. Тем более такие команды дома мы обязаны обыгрывать. Встреча удавалась, пропустили необязательный гол, но продолжили играть в свой футбол и добились победы», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Дубль Гальдамеса помог «Крыльям Советов» одержать волевую победу над «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android