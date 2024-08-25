Ежов: с такими командами, как «Пари НН» и «Факел», всегда тяжело играть

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал победу над «Пари НН» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла сегодня в Самаре и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«С такими командами, как «Пари НН» и «Факел», всегда тяжело играть. Они знают своё дело, там очень хорошо выстроенная оборона. Слава богу, у нас получилось одержать победу. Думаю, никто не скажет, что мы её не заслужили.

Создание моментов по ходу всего сезона у нас идёт тяжело. Будем исправляться, потому что выхода у нас нет. Тем более такие команды дома мы обязаны обыгрывать. Встреча удавалась, пропустили необязательный гол, но продолжили играть в свой футбол и добились победы», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.