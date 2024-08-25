Ежов: с такими командами, как «Пари НН» и «Факел», всегда тяжело играть
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Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал победу над «Пари НН» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла сегодня в Самаре и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 57' 1:1 Гальдамес – 71' 2:1 Гальдамес – 76' 3:1 Ороско – 90'
«С такими командами, как «Пари НН» и «Факел», всегда тяжело играть. Они знают своё дело, там очень хорошо выстроенная оборона. Слава богу, у нас получилось одержать победу. Думаю, никто не скажет, что мы её не заслужили.
Создание моментов по ходу всего сезона у нас идёт тяжело. Будем исправляться, потому что выхода у нас нет. Тем более такие команды дома мы обязаны обыгрывать. Встреча удавалась, пропустили необязательный гол, но продолжили играть в свой футбол и добились победы», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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