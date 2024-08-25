Игрок «Крыльев Советов» Ежов высказался о судействе в матче с «Пари НН»
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Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов оценил судейство в матче 6-го тура чемпионата России с «Пари НН» (3:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь).
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 57' 1:1 Гальдамес – 71' 2:1 Гальдамес – 76' 3:1 Ороско – 90'
«Мне не показалось, что судья упустил нить игры, но вам со стороны виднее. Вроде мы с самого начала взяли мяч под контроль и давили, давили, давили. К сожалению, тогда не забили свои моменты», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Гости первыми вышли вперёд благодаря голу Хуана Босельи на 57-й минуте. Однако самарцы переломили ход встречи: дубль Томаса Гальдамеса и гол Франко Ороско на 90-й минуте принесли хозяевам три очка. После этой победы «Крылья Советов» набрали шесть очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице.
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