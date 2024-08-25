Игрок «Крыльев Советов» Ежов высказался о судействе в матче с «Пари НН»

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов оценил судейство в матче 6-го тура чемпионата России с «Пари НН» (3:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь).

«Мне не показалось, что судья упустил нить игры, но вам со стороны виднее. Вроде мы с самого начала взяли мяч под контроль и давили, давили, давили. К сожалению, тогда не забили свои моменты», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Гости первыми вышли вперёд благодаря голу Хуана Босельи на 57-й минуте. Однако самарцы переломили ход встречи: дубль Томаса Гальдамеса и гол Франко Ороско на 90-й минуте принесли хозяевам три очка. После этой победы «Крылья Советов» набрали шесть очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице.