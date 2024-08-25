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Хет-трик Мадуэке помог «Челси» разгромить «Вулверхэмптон» в матче с восемью голами

Хет-трик Мадуэке помог «Челси» разгромить «Вулверхэмптон» в матче с восемью голами
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Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. «Челси» одержал победу в матче со счётом 6:2.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 6
Челси
Лондон
0:1 Джексон – 2'     1:1 Кунья – 27'     1:2 Палмер – 45'     2:2 Странн Ларсен – 45+6'     2:3 Мадуэке – 49'     2:4 Мадуэке – 58'     2:5 Мадуэке – 63'     2:6 Феликс – 80'    

На второй минуте счёт открыл «Челси»: забил нападающий Николас Джексон. На 27-й минуте ответный мяч «Вулверхэмптона» забил нападающий Матеус Кунья. На 45-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер вывел свою команду вперёд. Однако спустя шесть минут «Вулверхэмптон» снова восстановил равновесие: отличился Йёрген Странн Ларсен.

Во втором тайме «Челси» довёл счёт до разгромного. На 49-й минуте забил нападающий Нони Мадуэке с передачи Коула Палмера. На 58-й минуте Мадуэке оформил дубль, а Палмер отдал вторую голевую передачу в матче. На 63-й минуте Мадуэке снова отметился голом с передачи Палмера. На 80-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Челси» Жоау Феликс, которому ассистировал Педру Нету.

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Челси» уступил действующему чемпиону «Манчестер Сити» со счётом 0:2.

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