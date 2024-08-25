Ежов: Гальдамес — гений, я только за, если он каждый матч будет забивать по два

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал игру одноклубника защитника Томаса Гальдамеса в матче 6-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1). Гальдамес оформил дубль. На счету Ежова голевая передача.

«Галдамес — какой-то гений. Я сегодня разрешил ему музыку в раздевалке поставить, он говорит, что из-за этого два гола (смеётся). В следующий раз тоже поставим. Я только за, если он каждый матч будет по два забивать.

Если левые защитники будут столько забивать, я готов сам быть без голов (улыбается). Согласен, что все должны забивать, но тут как получается. Главное, чтобы команда побеждала», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры у «Крыльев Советов» стало шесть очков. Команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Пари НН» также имеет в своём активе шесть очков и находится на 10-й строчке.