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Ежов: кто мне поверит, что старался подавать, где был Гальдамес

Ежов: кто мне поверит, что старался подавать, где был Гальдамес
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Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о голевой передаче на второй забитый мяч Томаса Гальдамеса в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 57'     1:1 Гальдамес – 71'     2:1 Гальдамес – 76'     3:1 Ороско – 90'    

— Понимал, что Гальдамес побежит именно в ту зону, куда ты навешивал?
— Я могу сказать — точно в голову подавал, чтобы он забил! Но вы же сами понимаете, что 10 раз подашь, один раз забьёт — уже хорошо (смеётся). Старался подавать туда, но кто мне поверит?

Дай бог, чтобы мои фирменные навесы получались так же. Это приносит опасные моменты, очки, — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры у «Крыльев Советов» стало шесть очков. Команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Пари НН» также имеет в своём активе шесть очков и находится на 10-й строчке.

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