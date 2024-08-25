Ежов: кто мне поверит, что старался подавать, где был Гальдамес

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о голевой передаче на второй забитый мяч Томаса Гальдамеса в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (3:1).

— Понимал, что Гальдамес побежит именно в ту зону, куда ты навешивал?

— Я могу сказать — точно в голову подавал, чтобы он забил! Но вы же сами понимаете, что 10 раз подашь, один раз забьёт — уже хорошо (смеётся). Старался подавать туда, но кто мне поверит?

Дай бог, чтобы мои фирменные навесы получались так же. Это приносит опасные моменты, очки, — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры у «Крыльев Советов» стало шесть очков. Команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Пари НН» также имеет в своём активе шесть очков и находится на 10-й строчке.