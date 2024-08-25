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Дмитрий Аленичев: отдал бы приз лучшего игрока матча Барриосу, а не Умярову

Дмитрий Аленичев: отдал бы приз лучшего игрока матча Барриосу, а не Умярову
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что лучшим игроком матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) был полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Игра прошла без стопроцентных голевых моментов. Были более-менее опасные моменты: особенно два у «Спартака» во втором тайме, когда бил Барко, а под мяч бросился Барриос. Я бы Барриосу отдал приз лучшего игрока матча, а не Умярову. Ещё один момент, когда Угальде пожадничал и не отдал мяч Бонгонде. Покати ему мяч — он мог забивать в пустые ворота.

Если подытожить, вполне логичная ничья. Наверное, все ожидали от «Зенита» со «Спартаком» более яркой игры. Помню, что в прошлом году давал интервью по дерби ЦСКА — «Спартак». Оно тоже закончилось нулевой ничьей — там было практически без голевых моментов. Хотелось бы, чтобы в будущем матчи таких команд сопровождались обилием голевых моментов. И, конечно же, голов», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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