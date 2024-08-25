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Роман Ежов ответил на вопрос, ждут ли в «Крыльях Советов» форварда

Роман Ежов ответил на вопрос, ждут ли в «Крыльях Советов» форварда
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Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов после матча 6-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (3:1) высказался о результативности своей команды.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 57'     1:1 Гальдамес – 71'     2:1 Гальдамес – 76'     3:1 Ороско – 90'    

— Ждут ли в команде форварда?
— Это просто нашим не удалось забить, поэтому вы говорите так. А забьют они два-три — скажут, что ничего этой команде не надо, всё отлично. Это дело случая: сегодня мы плохие, а завтра мы хорошие, — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 57-й минуте уругвайский полузащитник Хуан Босельи вывел «Пари Нижний Новгород» вперёд. На 71-й минуте чилийский защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес прямым ударом со штрафного сравнял счёт в матче. Спустя ещё пять минут Гальдамес оформил дубль и вывел свою команду вперёд. На 90-й минуте вингер Франко Ороско забил третий мяч самарцев.

После этой игры у «Крыльев Советов» стало шесть очков. Команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Пари НН» также имеет в своём активе шесть очков и находится на 10-й строчке.

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