Тренер «Сочи» Роберт Морено — об игре с «Уфой»: наши игроки словно пропали с поля

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес подвёл итоги матча 7-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой» (4:3). Специалист отметил проблемы в игре своей команды, а также выразил надежду на улучшение результатов в дальнейшем.
«Мы хорошо начали этот матч, забили гол, но потом наши игроки словно пропали с поля. Их не было видно, и они не выполняли то, что должны были делать. Никто не опекал соперника. «Уфа» воспользовалась этим, мы допустили ошибки и подарили сопернику три мяча.
Нам хотелось победить, и я рад, что нам удалось добиться этого результата. Надеюсь, что эта победа поможет нам набрать хороший темп в следующих матча и продолжать побеждать», — приводит слова Морено пресс-служба «Сочи».
«Уфа» забила три гола в конце первого тайма, но во второй половине «Сочи» перехватил инициативу. Два гола Мартина Крамарича, включая победный на 95-й минуте, принесли гостям три очка.
- 25 августа 2024
-
19:14
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:50
-
18:47
-
18:44
-
18:35
-
18:30
-
18:26
-
18:20
-
18:18
-
18:05
-
18:03
-
18:00
-
17:59
-
17:58
-
17:54
-
17:51
-
17:51
-
17:47
-
17:42
-
17:40
-
17:29
-
17:27
-
17:20
-
17:11
-
17:07
-
17:00
-
16:57
-
16:56
-
16:56
-
16:51
-
16:42
-
16:40