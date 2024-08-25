Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Сочи» Роберт Морено — об игре с «Уфой»: наши игроки словно пропали с поля

Тренер «Сочи» Роберт Морено — об игре с «Уфой»: наши игроки словно пропали с поля
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес подвёл итоги матча 7-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой» (4:3). Специалист отметил проблемы в игре своей команды, а также выразил надежду на улучшение результатов в дальнейшем.

Россия — Мелбет Первая лига . 7-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
3 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Писарский – 4'     1:1 Агеян – 35'     2:1 Адаев – 38'     3:1 Ложкин – 45'     3:2 Кожемякин – 62'     3:3 Крамарич – 85'     3:4 Крамарич – 90+4'    

«Мы хорошо начали этот матч, забили гол, но потом наши игроки словно пропали с поля. Их не было видно, и они не выполняли то, что должны были делать. Никто не опекал соперника. «Уфа» воспользовалась этим, мы допустили ошибки и подарили сопернику три мяча.

Нам хотелось победить, и я рад, что нам удалось добиться этого результата. Надеюсь, что эта победа поможет нам набрать хороший темп в следующих матча и продолжать побеждать», — приводит слова Морено пресс-служба «Сочи».

«Уфа» забила три гола в конце первого тайма, но во второй половине «Сочи» перехватил инициативу. Два гола Мартина Крамарича, включая победный на 95-й минуте, принесли гостям три очка.

Материалы по теме
«Сочи» одержал победу над «Уфой» в выездном матче Первой лиги, совершив невероятный камбэк
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android