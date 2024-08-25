Тренер «Сочи» Роберт Морено — об игре с «Уфой»: наши игроки словно пропали с поля

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес подвёл итоги матча 7-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой» (4:3). Специалист отметил проблемы в игре своей команды, а также выразил надежду на улучшение результатов в дальнейшем.

«Мы хорошо начали этот матч, забили гол, но потом наши игроки словно пропали с поля. Их не было видно, и они не выполняли то, что должны были делать. Никто не опекал соперника. «Уфа» воспользовалась этим, мы допустили ошибки и подарили сопернику три мяча.

Нам хотелось победить, и я рад, что нам удалось добиться этого результата. Надеюсь, что эта победа поможет нам набрать хороший темп в следующих матча и продолжать побеждать», — приводит слова Морено пресс-служба «Сочи».

«Уфа» забила три гола в конце первого тайма, но во второй половине «Сочи» перехватил инициативу. Два гола Мартина Крамарича, включая победный на 95-й минуте, принесли гостям три очка.