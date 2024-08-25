Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал победу над «Пари НН»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сказал, что команда заслужила победу в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Я считаю, что и в первом тайме мы очень агрессивно играли, создали достаточно моментов. Первый тайм всегда более строгий по игре в обороне, умение играть в обороне «Пари НН» показал в матче с «Краснодаром». Я бы сказал, что гораздо больше создали моментов даже до того, как повели в счёте. Но также у нас как минимум один очень нехороший момент был, помимо пропущенного гола. Но в целом счёт по игре.

Ребята — молодцы. Мы организованно, агрессивно и быстро играли впереди, создали много моментов. Наиграли на победу», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».