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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал победу над «Пари НН»

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал победу над «Пари НН»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сказал, что команда заслужила победу в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 57'     1:1 Гальдамес – 71'     2:1 Гальдамес – 76'     3:1 Ороско – 90'    

«Я считаю, что и в первом тайме мы очень агрессивно играли, создали достаточно моментов. Первый тайм всегда более строгий по игре в обороне, умение играть в обороне «Пари НН» показал в матче с «Краснодаром». Я бы сказал, что гораздо больше создали моментов даже до того, как повели в счёте. Но также у нас как минимум один очень нехороший момент был, помимо пропущенного гола. Но в целом счёт по игре.

Ребята — молодцы. Мы организованно, агрессивно и быстро играли впереди, создали много моментов. Наиграли на победу», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

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