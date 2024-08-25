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«Бавария» одержала волевую победу над «Вольфсбургом» в матче стартового тура Бундеслиги

«Бавария» одержала волевую победу над «Вольфсбургом» в матче стартового тура Бундеслиги
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Завершился матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и мюнхенская «Бавария». Игра проходила на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге. В статусе главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. «Бавария» одержала победу со счётом 3:2.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 20'     1:1 Майер – 47'     2:1 Майер – 55'     2:2 Каминьский – 65'     2:3 Гнабри – 82'    

На 19-й минуте счёт открыл полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала, которому ассистировал защитник Саша Боэ. На 47-й минуте ответный мяч «Вольфсбурга» забил полузащитник Ловро Майер, реализовав 11-метровый удар. На 55-й минуте Майер оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал нападающий Патрик Виммер. На 65-й минуте «Бавария» сравняла счёт: мяч в свои ворота срезал нападающий «Вольфсбурга» Якуб Каминьский. На 82-й минуте победу «Баварии» принёс Серж Гнабри — 3:2.

Турнирная таблица Бундеслиги
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