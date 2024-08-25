Александр Горшков: Соболев помог бы обеим командам в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве в контексте матча 6-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и красно-белыми (0:0).

«Соболев бы мог принести пользу любой команде в матче «Зенит» — «Спартак». У петербуржцев ушёл Изидор, возможно, с этим и связана информация о его приобретении. Александр бы мог добавить агрессии в атаке, он нападающий наглый — лезет, провоцирует», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.