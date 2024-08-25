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Михаил Ашветия заявил, что хотел бы вернуться в «Локомотив» в качестве главного тренера

Михаил Ашветия заявил, что хотел бы вернуться в «Локомотив» в качестве главного тренера
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Бывший футболист «Локомотива», а ныне главный тренер грузинского «Самгурали» Михаил Ашветия заявил, что хотел бы вернуться в московский клуб в качестве тренера.

«Всякое бывает в жизни. Конечно, каждый тренер понимает, что он не сможет работать в одной команде всю жизнь. Может, придёт время, и я вернусь в «Локомотив». Сделаю это с удовольствием!», — приводит слова Ашветии Metaratings.

«Самгурали»занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Грузии, набрав 26 очков.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за пять матчей. Сегодня, 25 августа, красно-зелёные проведут свой матч в рамках 6-го тура РПЛ. Их соперником станет «Ростов». Игра начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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