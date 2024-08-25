Аршавин дал оценку ничейной игре «Зенита» и «Спартака»

Бывший российский футболист, ныне член правления «Зенита» Андрей Аршавин оценил ничейный исход матча 6-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком». Игра завершилась со счётом 0:0. При этом, с 62-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве после удаления защитника Страхиньи Эраковича.

«Моя оценка игры? Нормальная. Заслужил ли «Спартак» заслужил победу? Они больше должны быть расстроены, потому что играли 11 на 10 некоторое время», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.