Вратарь «Акрона» Волков: из московских команд выделил бы «Динамо» и ЦСКА

Вратарь «Акрона» Сергей Волков поделился мнением о московских клубах РПЛ и рассказал о настроениях в команде после поражения от ЦСКА (0:4) в 6-м туре чемпионата России.

«На матч с ЦСКА, как и на любую игру, выходили и рассчитывали на положительный результат.

Мы всё ещё адаптируемся. Работаем. Упадничных настроений нет, всё хорошо. Двигаемся.

Из московских команд выделил бы «Динамо» и ЦСКА. Они очень хорошо смотрелись. Но опять же, ЦСКА больше мы отдали игру. «Локомотив», видимо, в начале сезона был не в форме, смогли фору дать. «Динамо» мне больше понравилось», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

Напомним, в данный момент «Акрон» из Тольятти располагается на 14-й строчке.