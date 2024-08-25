Вратарь «Акрона» Волков: из московских команд выделил бы «Динамо» и ЦСКА
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Вратарь «Акрона» Сергей Волков поделился мнением о московских клубах РПЛ и рассказал о настроениях в команде после поражения от ЦСКА (0:4) в 6-м туре чемпионата России.
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Мусаев – 49' 2:0 Обляков – 60' 3:0 Мойзес – 82' 4:0 Обляков – 87'
«На матч с ЦСКА, как и на любую игру, выходили и рассчитывали на положительный результат.
Мы всё ещё адаптируемся. Работаем. Упадничных настроений нет, всё хорошо. Двигаемся.
Из московских команд выделил бы «Динамо» и ЦСКА. Они очень хорошо смотрелись. Но опять же, ЦСКА больше мы отдали игру. «Локомотив», видимо, в начале сезона был не в форме, смогли фору дать. «Динамо» мне больше понравилось», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.
Напомним, в данный момент «Акрон» из Тольятти располагается на 14-й строчке.
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