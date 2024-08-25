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«Реал» М — «Вальядолид»: после первого тайма счёт не открыт

«Реал» М — «Вальядолид»: после первого тайма счёт не открыт
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В эти минуты проходит матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Вальядолид». Игра идёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Виктор Гарсия Вердура. Матч начался в 18:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
1 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Вальверде – 50'    

Команды не смогли забить друг другу в первые 45 минут.

«Реал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 1-м туре Ла Лиги «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1). «Вальядолид» заработал три очка и располагается на шестой строчке. В 1-м туре эта команда обыграла «Эспаньол» со счётом 1:0. На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.

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