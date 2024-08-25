«Торпедо» сыграло вничью с «Черноморцем» в матче 7-го тура Первой лиги

Завершился матч 7-го тура Мелбет Первой лиги, в котором московское «Торпедо» принимало «Черноморец» из Новороссийска. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1.

На 56-й минуте нападающий Александр Чупаёв вывел хозяев вперёд. Однако уже на 59-й минуте форвард гостей Егор Иванов восстановил равновесие.

После этой игры «Торпедо» набрало 13 очков и осталось на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. «Черноморец» набрал семь очков и расположился на 13-й строчке.

В следующем туре московское «Торпедо» отправится на выездной матч, где 31 августа встретится с «Уфой». «Черноморец» 1 сентября проведёт домашний матч с «Родиной».