«Краснодар» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ

Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Игра проводилась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу южан.

Единственный гол на 25-й минуте забил нападающий гостей Виктор Са.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ «быки» обыграли московский клуб со счётом 3:1. Во втором круге «Краснодар» победил со счётом 1:0.