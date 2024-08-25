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«Атлетико» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:30

«Атлетико» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:30
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Сегодня, 25 августа, состоится матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи испанской Ла Лиги.

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 1-м туре Ла Лиги «матрасники» сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2). «Жирона» заработала одно очко и располагается на 10-й строчке. В 1-м туре эта команда поделила очки с «Бетисом» (2:2). На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.

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