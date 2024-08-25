«Реал» Мадрид — «Вальядолид»: Вальверде открыл счёт на 50-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Вальядолид». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. «Реал» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 50-й минуте счёт открыл полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.

В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» со счётом 1:1. «Вальядолид» на своём поле обыграл «Эспаньол» с минимальным счётом 1:0.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» стал чемпионом страны. Команда набрала 95 очков за 38 матчей. «Вальядолид» занял второе место в Сегунде.