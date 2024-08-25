«Реал» Мадрид — «Вальядолид»: Вальверде открыл счёт на 50-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Вальядолид». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. «Реал» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Вальверде – 50' 2:0 Диас – 88' 3:0 Эндрик – 90+6'
На 50-й минуте счёт открыл полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.
В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» со счётом 1:1. «Вальядолид» на своём поле обыграл «Эспаньол» с минимальным счётом 1:0.
В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» стал чемпионом страны. Команда набрала 95 очков за 38 матчей. «Вальядолид» занял второе место в Сегунде.
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