«Краснодар» сделал шесть замен в победном для себя матче с московским «Динамо»

Сегодня состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Игра проводилась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу южан.

Примечательно, что «Краснодар» в минувшей игре сделал шесть замен. В составе «быков» были заменены Сергей Петров, Кевин Кастаньо, Жоау Батчи, Эдуард Сперцян, Виктор Са и Джон Кордоба, на поле появились Александр Черников, Олакунле Олусегун, Джованни Гонсалес, Никита Кривцов, Кобнан Мозес Дэвид и Федор Смолов.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.