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«Ницца» и «Тулуза» сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Франции

«Ницца» и «Тулуза» сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Франции
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Сегодня, 25 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2024/2025, в котором «Ницца» принимала «Тулузу». Игра прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершилась вничью — 1:1.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 Клосс – 53'     1:1 Бабика – 73'    

Первый гол в матче был забит на 43-й минуте, когда Мохамед-Али Чо отправил мяч в ворота «Тулузы» после передачи Эванна Гессанда. Однако после видеопросмотра арбитр отменил гол, усмотрев фол в атаке.

Во втором тайме, на 54-й минуте, «Ницца» всё же вышла вперёд благодаря голу Джонатана Клаусса, который замкнул передачу Хишама Будауи. «Тулуза» смогла отыграться на 73-й минуте, когда Шави Бабика отправил мяч в ворота, установив окончательный счёт в матче — 1:1.

Ранее «Ланс» одержал победу во встрече с «Брестом» со счётом 2:0. На 19-й минуте Джоаннер Чавес открыл счёт. На 45-й минуте Жюльен Ле Кардинал забил в свои ворота, удвоив преимущество «Ланса».

Франция — Лига 1 . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
2 : 0
Брест
Брест
1:0 Чавес – 19'     2:0 Ле Кардиналь – 45'    
Удаления: Мачадо – 88' / нет

«Нант» обыграл «Осер» со счётом 2:0. На 14-й минуте Мозес Саймон забил первый гол в матче. На 90+6-й минуте Баереба Гирасси удвоил преимущество хозяев.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
2 : 0
Осер
Осер
1:0 Саймон – 14'     2:0 Guirassy – 90+6'    
Удаления: нет / Онаиву – 53'

«Страсбург» уверенно победил «Ренн» со счётом 3:1. На 23-й минуте Андрей Сантос вывел «Страсбург» вперёд. На 48-й минуте, Эмануэль Эмега увеличил отрыв. На 57-й минуте Людовик Блас сократил отставание, но на 87-й минуте Кристофер Ву забил в свои ворота, установив окончательный счёт — 3:1 в пользу «Страсбурга».

Франция — Лига 1 . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
3 : 1
Ренн
Ренн
1:0 Сантос – 23'     2:0 Эмега – 48'     2:1 Блас – 57'     3:1 Ву – 87'    
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