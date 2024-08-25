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Глава совета директоров «Динамо»: результатом с «Краснодаром» недовольны, но не стыдно

Глава совета директоров «Динамо»: результатом с «Краснодаром» недовольны, но не стыдно
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Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Москве. Она закончилась со счётом 1:0 в пользу южан.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

«Результатом недовольны, но по игре не стыдно. Было много моментов, но пропустили обидный автогол. Затягивается серия с «Краснодаром», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

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