Гафин: травма Лунёва похожа на сотрясение мозга, но более точно определит врач

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал замену голкипера команды Андрея Лунёва на Игоря Лещука в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«У Лунёва похоже на сотрясение мозга. Но более точно определит врач», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Единственный гол в матче забил нападающий «Краснодара» Виктор Са. Он отличился на 25-й минуте.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» находится на четвёртой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков.