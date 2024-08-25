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Гафин: травма Лунёва похожа на сотрясение мозга, но более точно определит врач

Гафин: травма Лунёва похожа на сотрясение мозга, но более точно определит врач
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал замену голкипера команды Андрея Лунёва на Игоря Лещука в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

«У Лунёва похоже на сотрясение мозга. Но более точно определит врач», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Единственный гол в матче забил нападающий «Краснодара» Виктор Са. Он отличился на 25-й минуте.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» находится на четвёртой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков.

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