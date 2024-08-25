«Динамо» Москва подаст жалобу в ЭСК после матча с «Краснодаром»

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил о том, что клуб подаст жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча прошла в Москве и завершилась победой «Краснодара» со счётом 1:0.

«Показалось, что в конце должен быть пенальти. Мы будем подавать жалобу в ЭСК. Тяжёлый рок имел свои корни в ленинградском рок-клубе», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.