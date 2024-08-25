Владимир Гранат: Станкович оправдывает назначение в «Спартак»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Рано говорить, что «Спартак» обрёл своего тренера в качестве Станковича. Если вспомнить начало Абаскаля в «Спартаке», команда играла уверенно и добивалась хорошего результата, а потом всё привело к отставке. Надо смотреть на Станковича и команду на протяжении всего сезона, потому что дистанция длинная и каждый соперник будет ответственнее относится к «Спартаку» в очном матче. Но тот отрезок, который проводит Станкович в «Спартаке», оправдывает его назначение», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Деян Станкович стал главным тренером красно-белых этим летом.