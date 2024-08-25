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Реал Мадрид — Вальядолид, результат матча 25 августа 2024, счёт 3:0, 2-й тур Ла Лиги 2024-2025

Мадридский «Реал» разгромил «Вальядолид» в матче 2-го тура испанской Примеры
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Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Вальядолид». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. Мадридцы победили со счётом 3:0.

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Вальверде – 50'     2:0 Диас – 88'     3:0 Эндрик – 90+6'    

На 50-й минуте счёт открыл полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. Хавбек Браим Диас на 88-й минуте удвоил преимущество хозяев. В компенсированное время нападающий Эндрик довёл дело до разгрома — 3:0.

В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» со счётом 1:1. «Вальядолид» на своём поле обыграл «Эспаньол» с минимальным счётом 1:0.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» стал триумфатором страны. Команда набрала 95 очков за 38 матчей. «Вальядолид» занял второе место в Сегунде.

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