Мадридский «Реал» разгромил «Вальядолид» в матче 2-го тура испанской Примеры

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Вальядолид». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. Мадридцы победили со счётом 3:0.

На 50-й минуте счёт открыл полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. Хавбек Браим Диас на 88-й минуте удвоил преимущество хозяев. В компенсированное время нападающий Эндрик довёл дело до разгрома — 3:0.

В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» со счётом 1:1. «Вальядолид» на своём поле обыграл «Эспаньол» с минимальным счётом 1:0.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» стал триумфатором страны. Команда набрала 95 очков за 38 матчей. «Вальядолид» занял второе место в Сегунде.