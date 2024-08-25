В «Динамо» не планируют подавать открытое письмо из-за судейства по примеру «Динамо» Мх

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о проблемах судейства и планах клуба в этом направлении после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Проблема судейства связана с квалификацией судей. Но мы не планируем подавать письмо, как Махачкала. «Динамо» хочет, чтобы уровень судейства рос», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» находится на четвёртой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков.