Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Стад Реймс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» не планируют подавать открытое письмо из-за судейства по примеру «Динамо» Мх

В «Динамо» не планируют подавать открытое письмо из-за судейства по примеру «Динамо» Мх
Комментарии

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о проблемах судейства и планах клуба в этом направлении после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

«Проблема судейства связана с квалификацией судей. Но мы не планируем подавать письмо, как Махачкала. «Динамо» хочет, чтобы уровень судейства рос», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» находится на четвёртой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков.

Материалы по теме
«Динамо» Москва подаст жалобу в ЭСК после матча с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android