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Тюкавин: боевая игра с «Краснодаром», но «Динамо» не хватило реализации

Тюкавин: боевая игра с «Краснодаром», но «Динамо» не хватило реализации
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром » (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

— Реализации не хватило для хорошего результата. Боевая игра, были моменты.

— Были ли реваншистские настроения по окончании последнего матча прошлого сезона?
— У меня, конечно, были. Мы хотели выиграть, но не получилось, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ «быки» обыграли московский клуб со счётом 3:1. Во втором круге «Краснодар» победил со счётом 1:0.

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