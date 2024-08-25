Тюкавин: боевая игра с «Краснодаром», но «Динамо» не хватило реализации

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром » (0:1).

— Реализации не хватило для хорошего результата. Боевая игра, были моменты.

— Были ли реваншистские настроения по окончании последнего матча прошлого сезона?

— У меня, конечно, были. Мы хотели выиграть, но не получилось, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ «быки» обыграли московский клуб со счётом 3:1. Во втором круге «Краснодар» победил со счётом 1:0.