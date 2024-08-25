Лунёв уходил, держась за голову, Корстин наблюдала с трибун. Фото победы «Краснодара»

Сегодня состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу южан.
Единственный гол в матче забил нападающий «Краснодара» Виктор Са. Он отметился на 25-й минуте.
Лучшие фото с матча «Динамо» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал замену голкипера команды Андрея Лунёва на Игоря Лещука в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).
«У Лунёва похоже на сотрясение мозга. Но более точно определит врач», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.