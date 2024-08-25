Константин Тюкавин оценил старт «Динамо» в сезоне

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о результатах московского клуба в начале текущего сезона.

«Хороший старт для «Динамо». Можно улучшить игру и взаимодействие в атаке. Принимать более правильные решения. Из положительных моментов — стали лучше играть в обороне», — передает слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 25 августа, «Динамо» проиграло «Краснодару» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Единственный гол в матче забил нападающий «Краснодара» Виктор Са. Он отличился на 25-й минуте.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков.