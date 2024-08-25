«Локомотив» — «Ростов»: Батраков открыл счёт на 10-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Ростов». Игра идёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступает Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Ростов» заработал восемь очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ «Ростов» обыграл железнодорожников со счётом 1:0. Во втором круге московский клуб победил жёлто-синих со счётом 1:0.