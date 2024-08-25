Эдуард Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над московским «Динамо» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась сегодня, 25 августа, в Москве. Южане одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол на 25-й минуте забил нападающий гостей Виктор Са.

«Игра была на шесть очков. Хорошо, что закончилось так. Мы подняли наши позиции», — передает слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.