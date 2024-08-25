Тюкавин: Вьетнам и Таиланд — отличные соперники, но ничего о них не знаю

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал ближайших соперников сборной России.

«Вьетнам и Таиланд — отличные соперники. Ничего не знаю о них», — передает слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча. 21 марта российская национальная команда выиграла у Сербии со счётом 4:0. 7 июня подопечные Карпина обыграли Беларусь со счётом 4:0. 55-летний специалист был назначен на пост главного тренера сборной России летом 2021 года. За этот период под его руководством российская национальная команда провела 18 матчей во всех соревнованиях, в которых 11 раз одержала победу, шесть раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение.

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках.