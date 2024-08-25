Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Стад Реймс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» уверенно победил «Брентфорд» в матче 2-го тура АПЛ

«Ливерпуль» уверенно победил «Брентфорд» в матче 2-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. «Ливерпуль» одержал победу в матче со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Диас – 13'     2:0 Салах – 70'    

На 13-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Луис Диас, которому ассистировал Диогу Жота. На 70-й минуте удвоил преимущество «Ливерпуля» нападающий Мохамед Салах с передачи Диаса.

После этого матча «Ливерпуль набрал шесть очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» с тремя очками расположился на 13-м месте.

В матче 1-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Ипсвич Таун» с аналогичным счётом (2:0).

Материалы по теме
Хет-трик Мадуэке помог «Челси» разгромить «Вулверхэмптон» в матче с восемью голами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android