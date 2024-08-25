«Ливерпуль» уверенно победил «Брентфорд» в матче 2-го тура АПЛ

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. «Ливерпуль» одержал победу в матче со счётом 2:0.

На 13-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Луис Диас, которому ассистировал Диогу Жота. На 70-й минуте удвоил преимущество «Ливерпуля» нападающий Мохамед Салах с передачи Диаса.

После этого матча «Ливерпуль набрал шесть очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» с тремя очками расположился на 13-м месте.

В матче 1-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Ипсвич Таун» с аналогичным счётом (2:0).