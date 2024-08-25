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Агкацев: быть основным вратарём «Краснодара» хорошо, трепет уже прошёл

Агкацев: быть основным вратарём «Краснодара» хорошо, трепет уже прошёл
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился своими впечатлениями от того, что стал основным голкипером команды. Сегодня, 24 августа, «Краснодар» на выезде обыграл московское «Динамо» с минимальным счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

«Продолжаем победные традиции с «Динамо». Мы с начала чемпионата настраивались на каждую игру. Быть основным вратарём мне хорошо. Трепет, наверное, уже ушёл. Стараюсь привыкать», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

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