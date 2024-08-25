Агкацев: быть основным вратарём «Краснодара» хорошо, трепет уже прошёл

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился своими впечатлениями от того, что стал основным голкипером команды. Сегодня, 24 августа, «Краснодар» на выезде обыграл московское «Динамо» с минимальным счётом 1:0.
«Продолжаем победные традиции с «Динамо». Мы с начала чемпионата настраивались на каждую игру. Быть основным вратарём мне хорошо. Трепет, наверное, уже ушёл. Стараюсь привыкать», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.