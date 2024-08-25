Вратарь «Краснодара» Агкацев: давно мечтаю о вызове в сборную России

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил о том, что давно мечтает о вызове в сборную России.

«Я хотел получить вызов в сборную России, давно мечтаю об этом. Буду продолжать так же играть, чтобы в следующий раз его получить», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Отметим, что этим летом российский голкипер продлил своё трудовое соглашение с клубом до 15 июня 2029 года.

Напомним, 22-летний Агкацев является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» восемь матчей, в которых пропустил 13 мячей и в двух встречах сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.