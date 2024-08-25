Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу над «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0)

— Очень эмоциональный матч. Думаю, все, кто смотрел игру, получили удовольствие. Мы хорошо начали матч, затем упустили инициативу. Такое уже случалось в прошлом сезоне. В конце могли забить второй, третий и четвёртый голы. Главное — добились победы.

— В первом тайме всё было неплохо. Зачем сделали три замены в перерыве?

— Всё было неплохо до гола. После этого мы упустили инициативу. В середине поля мы плохо прессинговали, у соперника были свободные футболисты. Черников освежил середину поля. Быстрые футболисты вышли на фланги. К Петрову нет претензий. У Батчи всё не очень получалось, поэтому вышел Олусегун, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.