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Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу над «Динамо»

Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу над «Динамо»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0)

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

— Очень эмоциональный матч. Думаю, все, кто смотрел игру, получили удовольствие. Мы хорошо начали матч, затем упустили инициативу. Такое уже случалось в прошлом сезоне. В конце могли забить второй, третий и четвёртый голы. Главное — добились победы.

— В первом тайме всё было неплохо. Зачем сделали три замены в перерыве?
— Всё было неплохо до гола. После этого мы упустили инициативу. В середине поля мы плохо прессинговали, у соперника были свободные футболисты. Черников освежил середину поля. Быстрые футболисты вышли на фланги. К Петрову нет претензий. У Батчи всё не очень получалось, поэтому вышел Олусегун, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

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