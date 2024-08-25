«Черноморец» объявил об увольнении тренера Вадима Гаранина

Тренер Вадим Гаранин покинул новороссийский «Черноморец». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«25 августа руководством ФК «Черноморец» было принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Вадимом Гараниным и его тренерским штабом. О том, кто станет новым главным тренером «Черноморца», клуб сообщит в ближайшее время.

Мы благодарим Вадима Вячеславовича и его коллег за проделанную работу, профессиональное отношение к делу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — написано в заявлении клуба.

Сегодня, 25 августа, новороссийский клуб сыграл вничью с московским «Торпедо» — 1:1.

«Черноморец» занимает 13-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за семь матчей.